Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, 2'si üst klasman hakemi, 2'si de üst klasman yardımcı hakemi olmak üzeri 22 hakemi bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, 2'si üst klasman hakemi, 2'si de üst klasman yardımcı hakemi olmak üzeri 22 hakemi bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2'si üst klasman hakemi, 2'si de üst klasman yardımcı hakemi olmak üzeri 22 hakemi bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Maç sonunda tansiyon arttı! Türk taraftarlara şiddet
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi

Kanser tedavisi gören belediye başkanı entübe edildi
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
Trump'ın elindeki morlukların sırrı çözüldü: Yoğun tokalaşma trafiği

Trump'ın elindeki morlukların sırrı çözüldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
title