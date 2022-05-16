Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi - Haberler

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Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşti.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşti.

10 takım ve 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar sonucunda birinciliği Sabancı Üniversitesi, ikinciliği Boğaziçi Üniversitesi, üçüncülüğü İstanbul Teknik Üniversitesi alırken, oyunun ruhu kupasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi kazandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Aydın, Spor, Haberler

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