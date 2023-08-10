Türkiye, Fransa'yı yenerek grup lideri oldu

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki son maçında Fransa'yı 9-6 yenerek, grubunu lider bitirdi. Milli takımın en skorer oyuncusu Efe Naipoğlu oldu.