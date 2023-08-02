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Türkiye, Fransa'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Spor Haberleri

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'yı 9-5 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli takımın en skorer oyuncusu Hanzade Dabbağ oldu.

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 5. gününde Fransa'yı 9-5 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Macaristan'ın rakibi oldu.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya bugün 6 maçla devam edildi.

Sabah seansındaki sıralama maçlarında Büyük Britanya İsviçre'yi 14-3, Romanya da İrlanda'yı 8-7 mağlup etti.

Çeyrek finale yükselme müsabakalarında ise Hırvatistan Slovakya'yı 21-7, İtalya da Malta'yı 20-3 yendi.

Akşam seansında ise İsrail, Sırbistan'ı 18-4 mağlup etti.

Türkiye çeyrek finalde

Türkiye, günün son maçında Fransa ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede 2. devre Türkiye'nin 5-4 üstünlüğüyle sona erdi. Son iki devre rakibine üstünlük kuran milli takım havuzdan 9-5 galip ayrıldı.

Milli takımda Hanzade Dabbağ, 3 golle en skorer oyuncu oldu.

Organizasyona yarın sıralama maçları ve çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.

Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Turnuvanın çeyrek final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:

Yunanistan - Hırvatistan

Macaristan - Türkiye

İspanya - İsrail

Hollanda - İtalya

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

Türkiye Manisa Fransa Spor Haberler

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