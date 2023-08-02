Türkiye, Fransa'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'yı 9-5 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli takımın en skorer oyuncusu Hanzade Dabbağ oldu.