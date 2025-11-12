Türkiye Floor Curling Dünya Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Curling Federasyonu, ilk kez düzenlenecek "Floor Curling Dünya Şampiyonası"na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Federasyon başkanı Kenan Şebin, AA muhabirine, Türkiye'de curlingin önemli bir mesafe katettiğini söyledi.

Buz salonu olmayan şehirlerdeki insanlara bu sporu yaptırmak için birtakım girişimlerde bulunduklarını aktaran Şebin, "Nasıl oynanır, bunun ruhu nedir hepsini insanların bilmesi lazımdı. Bunun bir kültür olmasını hedeflerken Hong Kong'da üretici bir firma 'floor curling' diye bir şey üretmeye başladı. Bunu hemen aldık ve ilk önce okullarda branş haline getirdik. Öğretmenlerimizle bu işi yürüteceğimize inandık ve çocuklarımızı spor sahalarına çekme hedefimiz oldu. Okullara girmeye başladıkça bunların liderliğini öğretmenler ve gönüllüler yaptı. Geldiğimiz noktada 5-6 yıl öncesinden 2024-2025 sürecine bahsedersek 16 bin lisanslı sporcu sayısına ulaştık. Bu, çok ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

"Türkiye şu an floor curlingde dünya lideri"

Şebin, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu yetkilileriyle bu branşın bir ders olarak okutulması noktasında girişimde bulunacaklarını kaydetti.

Bu girişimlerini gören Dünya Curling Federasyonunun şu an kendileriyle iş birliği yaptığını anlatan Şebin, şöyle konuştu:

" Türkiye, dünyada en çok lisanslı sporcu sayısına sahip ve şu an floor curlingde dünya lideri. Buna ABD, Japonya gibi kalabalık nüfuslu ülkeler de dahil. Amacımız bütün insanlara spor yaptırmaksa artık kulüplerimizin de bu işin içine girmesi noktasında karar aldık. Bu saatten sonra Türkiye'de floor curling yapacak kulüplerimiz de olacak. Bu ay Türkiye'de ilk kez Samsun'da Kulüpler Floor Curling Türkiye Şampiyonası olacak. 50 kulüp müracaat etti. Biz bunların bütün masraflarını karşılayacağız. Bunun ilk adımını atarsak daha da büyüyecek. Dünya Curling Federasyonu ile mutabık kaldık ve ilk Floor Curling Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de büyük ihtimalle Samsun'da yapacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor ve Türkiye açısından bu tarih olacak."

"Floor Curling Dünya Şampiyonası'nı önümüzdeki yıl biz gerçekleştireceğiz"

Şampiyonaya ev sahipliği yaptıktan sonra floor curlingin yayılımının daha da artacağına inandığını belirten Şebin, şunları kaydetti:

"Floor Curling Dünya Şampiyonası'nı önümüzdeki yıl biz gerçekleştireceğiz, bu netleşen bir olay, nisan ayında olacak. Bu gerçekten bir tarih çünkü bir dünya şampiyonası ilk kez nerede yapıldı dediklerinde kayıtlar Türkiye'de yapıldığını gösterecek. Bunu kendimiz yapmıyoruz, Dünya Curling Federasyonu Floor Curling Kurulu gelecek, Türkiye ile bunu geliştirecek. Bir faaliyet yaptığımızda dünya zaten bizi takip ediyor ve floor curlingde ne kadar ileride olduğumuzu görüyorlar. Kurul da bunun farkında zaten. Türkiye olmadan floor curlingin dünyada gelişmesinden bahsedemeyiz, mümkün değil.16 bin kişilik floor curling ordumuz var. Faaliyetlerimizi, kurallarımızı, malzemelerimizi her yıl geliştiriyoruz. Dört ülke floor curling malzemesini üretiyor ama bunun 3 firması Türkiye'de, bu da çok önemli bir konu. Yapılacak bu organizasyon ilk kez uluslararası olacak ve dünyadaki yerini alacak. Gündeme geldikçe de daha çok insanın bu sporu yapmasına vesile olacak."