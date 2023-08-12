Üye Girişi
Haberler

Türkiye, FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikinci oldu

Spor Haberleri

Türkiye, ABD'ye 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu. Milli takım, final maçında ABD'yle karşılaştı ve ilk iki seti kazandı. Ancak ABD, son üç seti alarak maçı 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Türkiye ise gümüş madalya aldı.

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, ABD'ye 3-2 yenildi ve dünya ikincisi oldu.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan final maçında milli takım, ABD'yle karşılaştı.

Türkiye, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlı ekip ikinci seti geriden gelerek 25-23 aldı ve durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti 25-22 kazanan ABD, maçta skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan ABD, seti 25-16 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirmeyi başardı.

Karar setini 15-10 alan ABD, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Milli takım ise gümüş madalya aldı. Daha önce 2011'de bu organizasyonda altın madalya alan Türkiye, 2007'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Dünya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title