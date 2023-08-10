Türkiye, FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale çıktı
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Türkiye, Japonya'yı 3-0 yenerek FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Milli takım, Osijek'te oynanan yarı final maçında üstün bir performans sergiledi.
FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Japonya'yı 3-0 yenerek finale çıktı.
Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan yarı final maçında Japonya ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 25-16, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan milliler, finale yükseldi.
Türkiye, İtalya-ABD maçının galibiyle yarın finalde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor