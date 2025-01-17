Türkiye Finalleri biletleri Kayseri'de sahibini buldu

Kayseri'de oynanan Türkiye Okul Sporları Hentbol Gençler Yarı Final Müsabakaları sona erdi. Gruplarında ilk sırayı alan takımlarTürkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve kıyasıya mücadeleye sahne olan Okul Sporları Hentbol Gençler Yarı Final Müsabakaları son erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Hentbol İl Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz tarafından verildi. Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan okul takımları ise şu şekilde:

Erkekler

A Grubu Birincisi: Adana Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi

B Grubu Birincisi: Kıbrıs Hala Sultan İlahiyat Koleji

Kızlar

A Grubu Birincisi: Ankara Özel Bilim Koleji Anadolu Lisesi

B Grubu Birincisi: Aksaray Spor Lisesi - KAYSERİ