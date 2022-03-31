Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi - Haberler

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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre Brezilya, 2018'den bu yana birincilikte bulunan Belçika'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Şubat ayında 39. sıradaki Türkiye, martta 4 basamak düştü.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Brezilya1832+1
2Belçika1827-1
3Fransa1789-
4Arjantin1765-
5İngiltere1761-
6İtalya1723-
7İspanya1709-
8Portekiz1674-
9Meksika1658+3
10Hollanda1658-

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

A Milli Futbol Takımı, Brezilya, Belçika, Türkiye, Spor, Haberler

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