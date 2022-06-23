Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi - Haberler

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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1475,13 puanla bir basamak çıktı.

Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıradaki yerini korudu. Önceki klasmanda 3. sırada yer alan son dünya şampiyonu Fransa ise yerini Arjantin'e bıraktı. Meksika ilk 10'un dışında kalırken, Danimarka 10. sıraya tırmandı.

En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 114'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Brezilya1837,56-
2Belçika1821,92-
3Arjantin1770,65+1
4Fransa1764,85-1
5İngiltere1737,46-
6İspanya1716,93+1
7İtalya1713,86-1
8Hollanda1679,41+2
9Portekiz1678,65-1
10Danimarka1665,47+1

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

A Milli Futbol Takımı Brezilya Belçika Spor Haberler

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