Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'a mağlup oldu

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Yunanistan'a 87-61 mağlup oldu. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi. Türkiye, klasman maçında Sırbistan ile karşılaşacak.