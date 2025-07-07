Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'ya Kaybetti

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Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Çekya'ya 77-64 mağlup olarak grubu son sırada tamamladı.

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Çekya'ya 77-64 mağlup oldu.

Milli takım, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda Çekya ile karşı karşıya geldi.

Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 26-9 üstün tamamlayan Çekya, soyunma odasına da 44-19 önde gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Çekya, üçüncü periyodunu 60-42 önde bitirdiği karşılaşmadan 77-64 galip ayrıldı.

Türkiye, bu sonuçla D Grubu'nu son sırada tamamladı.

Ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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