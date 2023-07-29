Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı mağlup etti

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda klasman mücadelesinde Slovenya'yı 84-73'lük skorla mağlup etti. Milli takım, İsrail-Yunanistan karşılaşmasının galibiyle bir sonraki maçta karşılaşacak.