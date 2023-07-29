Üye Girişi
Haberler

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı mağlup etti

Spor Haberleri

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda klasman mücadelesinde Slovenya'yı 84-73'lük skorla mağlup etti. Milli takım, İsrail-Yunanistan karşılaşmasının galibiyle bir sonraki maçta karşılaşacak.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman mücadelesinde Slovenya'yı 84-73'lük skorla mağlup etti.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, klasman mücadelesinde Slovenya ile karşılaştı.

Cair Spor Merkezi'nde oynanan maçta milli takım, ilk yarısını 42-30 önde tamamladığı maçı 84-73'lük skorla kazandı.

Türkiye, klasman mücadelesinde 30 Temmuz Pazar günü İsrail- Yunanistan karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Yunanistan Slovenya Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title