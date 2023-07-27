Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya mağlup oldu
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İspanya'ya 75-67 mağlup oldu. İspanya, yarı finale çıktı.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İspanya'ya 75-67 mağlup oldu.
Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, çeyrek finalde İspanya ile karşılaştı.
Cair Spor Salonu'nda oynanan maçta İspanya, ilk yarısını 38-32 önde tamamladığı maçı 75-67 kazanarak yarı finale çıktı.
Milliler, cumartesi günü TSİ 14.00'te, Fransa-Slovenya maçının mağlubuyla klasman maçı oynayacak.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor