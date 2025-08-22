Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı Yenerek Grup Birinciliğini Garantiledi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu üçüncü maçında Avusturya'yı 68-36 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 24-20 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 32 sayı farkla 68-36 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grup birinciliğini garantileyen milliler, A Grubu'ndaki son maçında 24 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de İrlanda ile karşılaşacak.