Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi çeyrek finalinde Slovakya'yı 89-47 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Milli takım, yarı finalde Litvanya-Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde yarı finale çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final müsabakasında ay-yıldızlı ekip, Slovakya ile karşılaştı.

Baştan sona üstün oyun ortaya koyan milli takım, ilk çeyreğini 15-11 önde geçtiği maçın devre arasına 42-20 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 72-26 önde kapatan Türkiye, sahadan 89-47 galip ayrıldı.

Milli takım, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, Litvanya- Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak

Türkiye'de 23 sayı, 8 ribauntla oynayan Naz Secerlioğlu, galibiyette başrolü aldı.

Ay-yıldızlılarda Nehir odabaşı 13 sayı, Liva Aksoy 12 sayı, Ayşe Melek Demirer 9 sayı, 14 ribaunt, Nisa Söylemez 9 sayı, Azra Tura 8 sayı 4 ribaunt, Esma Tantıverdi 7 sayı, 6 ribaunt, Kadriye Erva Özek 5 sayı, 4 asist, Aylin Muzaffer 2 sayı, Ayşegül Uzel ise 1 sayıyla mücadele etti.

Türkiye, yarı finalde Litvanya-Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise İsviçre ile Bulgaristan mücadele edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.