Türkiye Extreme Kupası 2023 Sezonu Tamamlandı

Türkiye Extreme Kupası 2023 sezonu, İstanbul'da düzenlenen 5. ve son ayak yarışlarıyla tamamlandı. Pendik Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen yarışlarda Uğur Kabal-Mesut Karaaslan ve Cihan Çelikten-Adem Yılmaz çiftleri birincilik elde etti.

Türkiye Extreme Kupası 2023 sezonu, İstanbul'da düzenlenen 5. ve son ayak yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 2023 Extreme Kupası'nın 5. yarışı, Pendik Belediyesinin katkılarıyla 4x4OSM- Osmanlı Offroad Spor Kulübü tarafından düzenlendi ve çok sayıda sporsever takip etti.

Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından TR1 kategorisinde, Uğur Kabal-Mesut Karaaslan birinci, Can Özkurt-Seyfullah Tahir ikinci, Emre Avcı-Eray Avcı da üçüncü oldu.

TR2 kategorisinde Cihan Çelikten-Adem Yılmaz çifti birinciliği elde ederken, Tarık Gökbay-Osman Metin ikinci, Yavuz Karakurt-Ali Fuat Demirci de üçüncü sırada yer aldı.

Son etap yarışlarının ardından TR1 kategorisinde Uğur Kabal-Mesut Karaaslan, TR2 kategorisinde ise Cihan Çelikten-Adem Yılmaz, 2023 Extreme Kupası birinciliğini garantiledi.