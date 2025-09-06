Türkiye, EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükseldi

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ariadna Chueca (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

Türkiye : Larkin 10, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 24, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Faruk Yurtseven, Onuralp Bitim

İsveç : Pantzar 10, Hakanson 16, Larsson 15, Gaddefors 15, Birgander 14, Andersson 5, Ramstedt 4, Borg, Njie

1. periyot: 20-23

Devre: 37-42

3. periyot: 63-55

Beş faulle çıkan: 39.20 Andersson ( İsveç )

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Türkiye, İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Milliler, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan İsveç, üst üste bulduğu sayılarla 2. dakikada 6-0'lık seri yakaladı. Cedi Osman ile skor üretmesine rağmen savunmada istediklerini yapamayan A Milli Takım, karşısında yüksek yüzdeyle oynamayı sürdüren İsveç, ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan ay-yıldızlı ekip karşısında topu çok iyi çeviren ve doğru atışlar bulan İsveç, soyunma odasına 42-37 üstün girdi.

Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren Türkiye, skor bulmakta zorlanan İsveç karşısında Ercan Osmani'nin 25. dakikada kaydettiği basketle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 46-44. Organize hücumlarla sayı üretmeye devam eden ve oyun üstünlüğünü eline geçiren A Milli Takım, 29. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 61-50. Milliler, ilk 6 dakika 21 saniyesinde İsveç'in sadece 2 sayı atmasına izin verdiği çeyreği, 63-55 önde tamamladı.

Dördüncü ve son çeyrekte İsveç, pota altından bulduğu basketlerle toparlandı. İsveç, Hakanson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle 34. dakikada beraberliği yakaladı: 69-69. Müsabakanın kalan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerin kaydedildiği bu bölümü daha iyi oynayan, Cedi Osman ve Alperen Şengün ile kritik sayılar bulan Türkiye, mücadeleyi 85-79 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Müsabakada ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribaunt, Cedi Osman 17 sayı ve Ercan Osmani ise 14 sayı, 9 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.

İsveç'te Hakanson'un 16, Larsson ve Gaddefors 15'er sayı attı.