Türkiye, EuroBasket 2025'te 178'inci Maçına Çıkacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) mücadele edecek Türkiye, turnuvada 178'inci maçına çıkacak.

A Milli Basketbol Takımı, 42'nci kez düzenlenecek şampiyonada oynadığı 177 müsabakada 71 galibiyet ve 106 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile yaptı. Milliler, Mısır'da gerçekleştirilen turnuvada 17 Mayıs 1949'da Yunanistan ile oynadığı karşılaşmadan 54-41 mağlup ayrıldı.

Son şampiyonaya son 16 turunda veda etti

A Milli Basketbol Takımı, Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya'da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda beklentileri karşılayamadı.

Eurobasket 2022'de A Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda ikinci sırada bitiren Türkiye, son 16 turunda Fransa ile eşleşti.

Milliler, Fransa'ya şanssız bir şekilde 87-86 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en kötü performansını ise 1971'de sergiledi. Türkiye, 12 takımın katıldığı EuroBasket 1971'i son sırada tamamladı.

En farklı galibiyetler

Türkiye, 25 kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda en farklı galibiyetini Danimarka karşısında elde etti.

Milliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan 9. Avrupa Şampiyonası'nda 13 Haziran 1955'te Danimarka'yı 49 sayı farkla (82-33) yendi.

Türkiye, Danimarka'yı 1951'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 7. Avrupa Şampiyonası'nda da 47 sayı farkla (83-36) mağlup etmeyi başardı.

En farklı yenilgiler

A Milli Takım, EuroBasket'te en farklı yenilgisini Hırvatistan karşısında yaşadı.

Türkiye, 1993 yılında Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'a 50 sayı farkla (113-63) mağlup oldu. Bu yenilgi ayrıca, milli takımın tarihindeki en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Milliler, 1981'de Çekoslovakya'da düzenlenen 22. Avrupa Şampiyonası'nda da Yugoslavya'ya 44 sayı farkla (112-68) mağlup oldu.