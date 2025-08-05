Türkiye EuroBasket 2025 Güç Sıralamasında 4. Sırada

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FIBA tarafından açıklanan güç sıralamasında A Milli Takım, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda 4. sırada yer aldı. Sıralamada Türkiye, Sırbistan, Almanya ve Fransa'nın ardından geliyor.

FIBA'nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) "güç sıralamasında" Türkiye, 4. sırada yer aldı.

FIBA'nın sosyal medya hesabı; Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların "güç sıralamasını" paylaştı.

Daha önce 9. sırada bulunan A Milli Takım, listede 5 basamak yükselerek 4. sıraya yükseldi.

Sırbistan'ın birinci sırada bulunduğu listede, ilk 5'teki diğer ekipler sırasıyla Almanya, Fransa, Türkiye ve Letonya oldu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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