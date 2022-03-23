Türkiye, EURO 2028 ev sahipliğine resmen aday - Haberler

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Türkiye, EURO 2028 ev sahipliğine resmen aday

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Türkiye, EURO 2028 ev sahipliğine resmen aday

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptığını açıkladı.

UEFA, süreçle ilgili aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Türkiye, UEFA, Spor, Haberler

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