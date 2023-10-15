Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkı kazandı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Letonya'yı mağlup ederek grup birincisi olarak EURO 2024 finallerine katılma hakkı kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'ndaki 7. maçında Konya'da Letonya'yı 1-0 mağlup etti. Türkiye böylece grup birincisi olarak Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 finallerine katılma hakkı kazandı.

Karşılaşmaya iki takım şu 11'lerle çıktı:

Türkiye : Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, Salih, İsmail, Hakan, Kerem, Barış Yunus.

Letonya : Ozols, Dubra, Tobers, Daskevics, Ikaunieks, Savalnieks, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis, Saveljevs.

21. dakikada Yunus'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

35. dakikada Hakan'ın kullandığı korner atışında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Ay Yıldızlılar 58. dakikada Yunus'un golüyle öne geçti.

Barış'ın yerine oyuna giren Cenk, 84. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Kerem 88. dakikada attığı golle farkı üçe çıkardı.

Cenk'in uzatma dakikalarındaki golü galibiyeti perçinledi ve Türkiye sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Galler, Cardiff'de Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

Türkiye 7 maçta 16 puanla grup birincisi olarak EURO 2024 finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Galler ve Hırvatistan'ın 6 maçta 10'ar, Ermenistan'ın ise 6 maçta 7 puanı var.

A Milli Takım, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta da Perşembe akşamı deplasmanda grubun favorisi Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti.

D Grubu'ndan EURO 2024'e katılacak ikinci takım ise 18 ve 21 Kasım'daki maçlardan sonra belli olacak.

Türkiye grubundaki son maçında 21 Kasım'da Cardiff'de Galler'le karşı karşıya gelecek.

EURO 2024, Almanya'da 10 kentte 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Turnuvanın açılış maçı Münih'de, final maçı ise Berlin'de oynanacak.