Litvanya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, Estonya'yı 37-15 yenerek 5-8'incilik sıralama maçında galip geldi. Milli takım, yarın Bosna Hersek-Bulgaristan maçının galibiyle beşincilik mücadelesine çıkacak.

Litvanya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik sıralama maçında Estonya'yı 37-15 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da Estonya ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 15-7 önde bitirin milliler, maçı da 37-15 kazandı.

Milli takım, yarın Bosna Hersek-Bulgaristan maçının galibiyle beşincilik mücadelesine çıkacak.