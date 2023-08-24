Türkiye Espor Federasyonu Logosunu Yeniledi

Türk esporunu ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden Türkiye E spor Federasyonu (TESFED), marka kimliği yenileme çalışmaları doğrultusunda logosunu yeniledi.

2018 yılında kurulan Türkiye E spor Federasyonu (TESFED), çağın ve kurumun dinamiklerine uygun olarak tasarladığı yeni logosunu tanıttı. Türk esporunun ulusal ve uluslararası platformlardaki temsilcisi olan Türkiye E spor Federasyonu, yeni logosuyla gerek bireysel gerekse milli sporcularıyla Türkiye'yi temsil edecek.

Tasarlanan yeni logo hakkında açıklamalarda bulunan TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, "E spor, gün geçtikçe büyüyen ve büyük ilgi gören bir spor dalı. Bizler de uluslararası sportif rekabette, oyuncu gelişiminde ve organizasyonlarda en yenilikçi federasyon olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız; ülkemizi dünyanın bir numaralı espor ülkesi haline getirmek. Bu bağlamda, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip edip, federasyonumuzu da bu minvalde dünyanın teknoloji hızına uyarlıyoruz. Çağın dinamiklerine uygun yeni logomuz ve kurumsal kimliğimiz de bu çalışmalardan bir tanesi. Ulaşılabilir bir federasyon olarak Türk gençlerinin çalışkan, kararlı ve azimli bireyler olarak uluslararası platformlarda başarıya ulaşacakları bir dünyanın inşasına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Federasyon olarak her bir esporcuyu sadece 'oyuncu' olarak görmüyoruz, onları birer 'profesyonel sporcu' olarak konumlandırıyoruz" dedi.

Gençlerin buluşma noktası TESFED olacak

TESFED, yeni kurumsal kimliği ve logosuyla, espor alanında faaliyet gösteren tüm sporcuları destekleyen projeleri hayata geçirmeyi de hedefliyor. Türk esporunun uluslararası arenadaki tanıtımında tek yetkili kurumu olan TESFED, gerek sporcular gerekse paydaş yönetimiyle, çağın yükselen trendi olan espor için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL