Ankara'da düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Türkiye Eskrim Şampiyonası sona erdi. Toplam 1734 sporcu katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlar madalya ve kupalarını aldı.

Ankara'da 17 Haziran'da başlayan 10, 12 ve 14 Yaş Altı Türkiye Eskrim Şampiyonası, son gün mücadelelerinin ardından tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre organizasyon kapsamında epe ve flöre karşılaşmaları 17-22 Haziran tarihlerinde Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda, kılıç karşılaşmaları ise 17-19 Haziran tarihlerinde Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 38 ilden epede 616, flörede 472, kılıçta da 646 olmak üzere toplam 1734 sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlar madalya ve kupalarını TEF Başkan Yrd. Ahmet Hakan Hayber, TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, TEF Olimpiyat Koordinatörü Kenan Gönder, TEF Teknik Kurul Üyesi Gökhan Akyalçın, TEF Organizasyon Kurulu Üyesi Turgay Caner, TEF MHK Üyesi Mert Uzunay, TEF Genel Sekreter Yrd. Nihal İzgi, Eskrim Ankara İl Temsilcisi Pelin Bulutlu Yıldırım ile Müsabaka Gözlemcileri Uluslararası Hakemler Alperen Furkan Ekenler ve Berkay Katırcı'nın elinden aldı.