Türkiye Eskrim Federasyonu Faaliyet Takviminde Yer Alan Turnuvalar

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet takviminde yer alan "10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları" Sakarya'da, "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası" ise Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, "10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları" 21-29 Ocak tarihlerinde Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda, "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası" da 22-23 Ocak tarihlerinde Trabzon'da Yomra Cimnastik Spor Salonu'nda yapılacak.

Sakarya'daki turnuvada 31 ilden toplam 1640 sporcu mücadele edecek. Trabzon'daki turnuvada ise 11 ilden 207 eskrimci piste çıkacak.