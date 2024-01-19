Türkiye Eskrim Federasyonu Faaliyet Takviminde Yer Alan Turnuvalar
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan '10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları' Sakarya'da, '10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası' ise Trabzon'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet takviminde yer alan "10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları" Sakarya'da, "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası" ise Trabzon'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, "10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları" 21-29 Ocak tarihlerinde Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda, "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası" da 22-23 Ocak tarihlerinde Trabzon'da Yomra Cimnastik Spor Salonu'nda yapılacak.
Sakarya'daki turnuvada 31 ilden toplam 1640 sporcu mücadele edecek. Trabzon'daki turnuvada ise 11 ilden 207 eskrimci piste çıkacak.