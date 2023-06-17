Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Enver Yıldırım'ı tebrik etti

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandıran Enver Yıldırım'ı tebrik etti. Ayrıca diğer milli eskrimcilerin dereceleri de açıklandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandıran Enver Yıldırım'ı tebrik etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Atalı, tarihi derecenin Türkiye Eskrim Federasyonunun kuruluşunun 100. yılına denk gelmesiyle daha da anlam kazandığını kaydederek, "Sporcumuzu, Cumhuriyetimiz ve federasyonumuzun 100. yılında eskrim ailemize kazandırdığı bu madalya için gönülden tebrik ediyor. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün erkekler kılıç ve kadınlar epede piste çıkan diğer milli eskrimciler Furkan Yaman 37'inci, Tolga Aslan 39'uncu, Muhammed Furkan Kalender 42'inci, Beyza Halvacıay 64'üncü, Gökçe Günaç 69'uncu, Kayra Naz Özcan 72'inci ve Nilahsen Erten 75'inci sırada yer aldı.

Organizasyonda yarın erkekler flörede Can Alkış, Baha Baykal Çetinel, Alp Eyüpoğlu ve Kayhan Sırmacı, kadınlar kılıç kategorisinde ise Damla Demirkol, Nisanur Erbil, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ piste çıkacak.