Türkiye Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında Türkiye sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Ay yıldızlılar bu beraberlikle puanını 10'a çıkararak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Ermenistan ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.