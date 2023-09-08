Türkiye Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında Türkiye sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Ay yıldızlılar bu beraberlikle puanını 10'a çıkararak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Ermenistan ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)
Türkiye : Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 61 Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar (Dk. 72 Onur Bulut), İsmail Yüksek (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Halil Dervişoğlu)
Ermenistan : Chancharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan (Dk. 82 Briasco), Ranos (Dk. 62 Adamyan), Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan (Dk. 62 Serobyan)
Goller: Dk. 49 Dashyan ( Ermenistan ), Dk. 88 Bertuğ Yıldırım ( Türkiye )
Sarı kartlar: Dk. 27 Bichakhchyan, Dk. 74 Chancharevich, Dk. 82 Haroyan ( Ermenistan ), Dk. 79 Çağlar Söyüncü, Dk. 86 Bertuğ Yıldırım, Dk. 90+2 Merih Demiral ( Türkiye )
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında Türkiye sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.
46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan taşıyıp ortaladığı topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Chancharevich yatarak kontrol etti.
49. dakikada sol kanattan gelişen Ermenistan atağında Tiknizyan'ın yaptığı ortada Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın dokunamadığı, Cenk Özkacar'ın ıskaladığı topu önünde bulan Dashyan, filelerle buluşturdu: 0-1
53. dakikada Ranos'un penaltı noktası üzerinden attığı şutta top az farkla dışarıya çıktı.
54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası içinden attığı şutta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
71. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içinde attığı şutta kaleci Chancharevich, topu yatarak kontrol etti.
88. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Chancharevich'den dönen topu tamamlayan Bertuğ Yıldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
90+7. dakikada ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci Chancharevich, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Ay yıldızlılar bu beraberlikle puanını 10'a çıkararak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Ermenistan ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.