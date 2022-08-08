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Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, İran'a mağlup oldu

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Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, İran'a mağlup oldu

Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında İran'a 26-20 mağlup oldu.

Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında İran'a 26-20 mağlup oldu.

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, grup maçında İran ile karşılaştı. İlk yarıyı 11-9 yenik kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 26-20 kaybetti. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçını 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile oynayacak.

Öte yandan grubun diğer maçında Katar, Fas'ı 22-20 yendi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye İran Spor Haberler

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