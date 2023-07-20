Türkiye Erkek ve Kadın Milli Takımları Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek ve Kadın Milli Takımları yarı final maçlarını kazanarak finale yükseldi. Erkek Milli Takımı Fransa'yı 3-0, Kadın Milli Takımı ise İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Finaller 22 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçları tamamlandı.
Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun yarı finalinde Fransa ile karşı karşıya gelen Türkiye Erkek Milli Takımı, 3-0'lık skorla adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final maçında ise Ukrayna İtalya'yı 3-0 yendi.
Milliler, Ukrayna ile 22 Temmuz Cumartesi saat 16.00'da final maçına çıkacak.
Fransa ile İtalya'da aynı gün saat 12.00'de üçüncülük maçı yapacak.
Türkiye Kadın Milli Takımı finalde Ukrayna ile karşılaşacak
Kadınlar yarı final maçında İtalya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye Kadın Milli Takımı da finale yükseldi.
Polonya'yı 3-0 yenen Ukrayna'da adını finale yazdırdı.
Milliler, Ukrayna ile 22 Temmuz Cumartesi saat 14.00'da final maçı oynayacak.
İtalya ile Polonya'da aynı gün saat 10.00'de üçüncülük maçı yapacak.