Türkiye Erkek ve Kadın Milli Takımları Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek ve Kadın Milli Takımları yarı final maçlarını kazanarak finale yükseldi. Erkek Milli Takımı Fransa'yı 3-0, Kadın Milli Takımı ise İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Finaller 22 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.