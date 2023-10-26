Türkiye Erkek Kata Takımı, 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Türkiye Erkek Kata Takımı, Budapeşte'de düzenlenen 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda finale çıktı. Milli sporcular, Japonya ile altın madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Erkek Kata Takımı, 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 3. günündeki müsabakalar tamamlandı.
Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Takımı, adını finale yazdırdı. Milli sporcular, finalde son 3 şampiyonada da altın madalya kazanan Japonya ile karşılaşacak.
Damla Pelit, Damla Su Türemen, Zehra Kaya'dan oluşan Kadın Kata Takımı ise Mısır ile bronz madalya mücadelesi verecek.
Para karateci Nesrin Cavadzade de kadınlar kata kategorisinde Mısırlı Amal Soliman'a karşı 3'üncülük maçına çıkacak.
Para karatedeki bronz madalya karşılaşmaları yarın, takım kategorilerindeki madalya müsabakaları ise 29 Ekim Pazar günü yapılacak.