Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı 4-3 yenerek birinci oldu ve Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.
Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nı birinci tamamladı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, finalde Ukrayna ile karşılaştı.
Rakibini 4-3 yenen Erkek Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor