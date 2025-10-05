Haberler

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı 4-3 yenerek birinci oldu ve Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nı birinci tamamladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, finalde Ukrayna ile karşılaştı.

Rakibini 4-3 yenen Erkek Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.