Türkiye Erkek Curling Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi

Avrupa B Klasman Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye'nin erkek milli takımı, grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Selahattin Eser, Serkan Karagöz ve Mehmet Fatih Bayramoğlu'ndan oluşan takım, Finlandiya'nın Lahti kentindeki organizasyonda mücadele etti.

B Grubu'ndaki karşılaşmalarda Fransa'yı 7-5, Galler'i 9-3, Letonya'yı 10-5, Slovenya'yı 10-8, Estonya'yı 7-2 ve İngiltere'yi 8-4 mağlup eden ay-yıldızlılar, Ukrayna'ya 7-3 yenildi.

Grubunu 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle zirvede bitiren Türkiye, adını yarı finale yazdırdı. Milli takım, yarın oynanacak yarı finalde A Grubu ikincisi İspanya ile B Grubu üçüncüsü Ukrayna arasındaki play-off maçının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, finale çıkması halinde 2026'da Avrupa A Klasman Curling Şampiyonası'nda oynayacak.