Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin destekleriyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurunda organize edilen şampiyonaya farklı klasmanlarda sporcular katılıyor.

Kartepe Belediyesi önünde magazin startıyla başlayan şampiyona, ekstrem test etabında sıralama yarışlarıyla devam edecek.

Kazasız bir yarış dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'ye güzellik ve renk kattınız. Bu organizasyondan gerçekten çok mutlu olduk. Bol adrenalinli ve coşkulu yarış olmasını diliyorum." dedi.

Şampiyonanın yarınki final yarışlarında ise sporcular, ekstrem test ve enduro testten oluşan parkurda mücadele edecek.