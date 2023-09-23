Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'de start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin destekleriyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurunda organize edilen şampiyonaya farklı klasmanlarda sporcular katılıyor.

Maşukiye meydanında magazin startıyla başlayan şampiyona, ekstrem test etabında sıralama yarışlarıyla devam etti.

Lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda mücadele eden sporcular, zorlu etaplardan geçti.

Sporcular, yarın da ekstrem test ve enduro testten oluşan parkurda zamana ve arazi şartlarına karşı mücadele edecek.