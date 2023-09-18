Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Kartepe ilçesindeki şampiyonada sporcular, ekstrem parkurda ve doğada mücadele edecek.

Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 23-24 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesindeki şampiyonada ikinci ayak yarışları gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin destekleriyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurundaki yarışta sporcular, 23 Eylül günü ise lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için mücadele verecek.

Sporcular, 24 Eylül günü ise ekstrem test ve enduro testten oluşan parkurda zamanla ve doğayla mücadele edecek.