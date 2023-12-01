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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Kemer'de Son Bulacak

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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2023 sezonunun son mücadelesi, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Sporcular, Kemer'in zorlu doğasında şampiyonluk için yarışacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2023 sezonunun son mücadelesi Antalya'nın Kemer ilçesinde bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 2-3 Aralık tarihlerinde Kemer'de yapılacak. Sporcular Kemer'in zorlu doğasında şampiyon olmak için yarışacak. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından özel olarak oluşturulan ekstrem parkurda sporcular, 2 Aralık Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için mücadele verecek. Endurocular, 3 Aralık Pazar günü ise ekstrem test ve enduro testten oluşan 80 km.lik zorlu parkurda birincilik için ter dökecek.

Şampiyonada sporcuların hem ekstrem parkurda hem de zorlu doğa şartlarına karşı mücadele edeceklerini belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Yarışlarda artık sezonun sonuna geldik. Enduro branşımızda şampiyonlarımız Kemer'de belli olacak. Motor sporlarında Kemer'in yeri hep ayrı olmuştur. Kemer zorlu ve tam da bizim sporumuza uygun doğası ile enduro tutkunlarının hep adresi olmuştur. Sporcularımız bize güzel bir sezon finali izletecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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