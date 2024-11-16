Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2024 Sezonu Fethiye'de Başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2024 sezonunun son yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'Magazin Startı' ile başladı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2024 sezonunun son yarışları, Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda verilen 'Magazin Startı' ile başladı. Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off Road Park'ta 2 gün sürecek şampiyonanın 3. ayak yarışlarına 10 ilden yaklaşık 100 sporcunun katıldığı belirtildi. Akdeniz Off Road Park'ta yapılacak olan yarışlar, Enduro prestij, Enduro usta, Enduro hobi, Enduro gençler, Enduro Veteran ve Enduro kadınlar sınıflarında düzenleniyor. Yarışlar sonunda 2024 yılının şampiyonları da belirlenmiş olacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim kurulu üyesi Sadık Özdemir yaptığı açıklamada, "Şampiyonada 10 ilden yaklaşık 100 sporcu mücadele edecek ve sezon finali gerçekleşecek. Yarışmalara Fethiye'den 4 sporcu katılıyor. Bu sporculardan da şampiyonluklar bekliyoruz, dereceler bekliyoruz" dedi. - MUĞLA