Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası Ankara'da başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası Ankara'da başladı

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası Ankara'da başladı

Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası Ankara'da başladı.

Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası Ankara'da başladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun Atatürk Satranç Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 24 şehirden 75 sporcu hamle yapacak.

Şampiyonada toplam 30 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Atatürk Satranç Merkezi'ndeki oyun alanına dönüştürülen salonun ve şampiyonanın açılışını yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, uzun aradan sonra emektar sporcularla tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların masa başında maç yapmayı ve turnuvada buluşmayı özlediklerini kendilerine ilettiğini dile getiren Tulay, "Satranç sadece spor olarak yapılmıyor. Aslında turnuvalar bizim bir araya gelmemizi de sağlıyor. Şampiyona son derece güzel bir katılımla başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız var. Gönlünüze göre bir turnuva geçirmenizi diliyoruz." diye konuştu.

Organizasyon, 5 Haziran Pazar günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Satranç Federasyonu Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title