Türkiye, EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Polonya'ya Yenildi

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EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, Polonya'ya 2-0 mağlup oldu. Kadın takımı ise Slovakya'yı 2-0'la geçerek bir sonraki maça hazırlanıyor.

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye grup maçlarında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki üçüncü maçında Polonya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, 25-20 ve 24-14'lük setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Çeyrek final biletini kaybeden milliler, 9-12'ncilik maçlarında Norveç ekibiyle pazar günü karşılaşacak.

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ikinci maçında Slovakya ile mücadele etti.

İlk seti 23-10, ikinci seti de 20-17 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Milliler, grubundaki üçüncü maçında yarın Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

Erkek ve kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Ana grup maçlarının ardından turnuvada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Erkeklerde Fransa-Hırvatistan, Danimarka-İspanya, Macaristan-Portekiz ve Almanya-İtalya yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Kadınlarda ise Almanya-Yunanistan, Hollanda-Norveç, Fransa-İspanya ve Macaristan-Danimarka çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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