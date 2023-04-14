Türkiye E-Spor Federasyonunun olağan genel kurulu 29 Nisan'da yapılacak

Türkiye E-Spor Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu, 29 Nisan Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ertelenen genel kurulun 29 Nisan Cumartesi günü Volley Hotel'de saat 14.00'te yapılacağı belirtildi. Bu tarihte çoğunluk sağlanamazsa genel kurulun katılım sayısına bakılmaksızın 30 Nisan Pazar günü aynı yer ve saatte gerçekleşeceği kaydedildi.

Genel kurula mevcut federasyon başkanı Alper Afşin Özdemir'in, tek başkan aday olarak gireceği ifade edildi.