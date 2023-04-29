Türkiye E-spor Federasyonu başkanlığına Alper Afşin Özdemir seçildi

Türkiye E-spor Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda Alper Afşin Özdemir başkanlığa seçildi.

Ankara Volley Hotel'de yapılan ve Alper Afşin Özdemir'in tek aday olduğu genel kurulda, federasyonun 112 delegesinden 64'ü oy kullandı.

Oyların 63'ünü alan Alper Afşin Özdemir, federasyon başkanı oldu.

Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulunda Bora Koçyiğit, Esat Kahyaoğlu, Cenk Üstündağ, Mustafa Eröğüt, Zeynep Acar Haksal, Cesur Sünnetçioğlu, Mustafa Furkan Örs, Eser Demir, Sadık Enes Dişli ve Dorukhan Acar yer aldı.