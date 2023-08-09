Türkiye, Dünya Yelken Şampiyonası'na 6 milli sporcuyla katılıyor
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Hollanda'da düzenlenecek olan Dünya Yelken Şampiyonası'na Türkiye'den 6 milli sporcu katılacak. Milli sporcular, Nacra 17 ve 470 Karışık sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek.
Hollanda'da 11 Ağustos Cuma günü başlayacak Dünya Yelken Şampiyonası'na 6 milli sporcu katılacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Hague bölgesinde gerçekleştirilecek yarışta milli sporcuların Nacra 17 ve 470 Karışık sınıflarında Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.
Nacra 17 sınıfından Alican Kaynar-Beste Kaynakçı'nın (Fenerbahçe Kulübü), 470 Karışık sınıfında ise Deniz Çınar-Simay Aslan (Fenerbahçe Kulübü) ve Efe Tulçalı-Defne Danışmend'in (Galatasaray Kulübü) Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor