Türkiye, Dünya Yelken Şampiyonası'na 6 milli sporcuyla katılıyor

Hollanda'da düzenlenecek olan Dünya Yelken Şampiyonası'na Türkiye'den 6 milli sporcu katılacak. Milli sporcular, Nacra 17 ve 470 Karışık sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek.