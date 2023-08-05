Türkiye, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4 madalya kazandı

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın sekizinci gününde milli sporcular 3 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 6 altın, 10 gümüş, 9 bronz olmak üzere 25'e yükseldi.

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın sekizinci gününde milli sporcular 3 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Atletizmde kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz 14.31'lik atlayışıyla kendisine ait (14.16) Türkiye rekorunu geliştirerek birinci oldu. 20 kilometre yürüyüşte kadınlarda Meryem Bekmez 1.33.53 ve erkeklerde Salih Korkmaz da 1.23.40'lık derecesiyle altın madalya aldı.

Cimnastik erkekler halka aletinde yarışları üçüncü sırada tamamlayan Adem Asil ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 6 altın, 10 gümüş, 9 bronz olmak üzere 25'e yükseldi.