Türkiye, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 3 madalya kazandı

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın yedinci gününde milli sporcular 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Atletizmde kadınlar 3 bin metre engellide Semra Karaaslan ile erkekler 400 metre engellide İsmail Nezir gümüş madalya aldı. Masa tenisinde ise çift erkeklerde İbrahim Gündüz-Abdullah Talha Yiğenler çifti bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 3 altın, 10 gümüş, 8 bronz olmak üzere 21'e yükseldi.