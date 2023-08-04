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Türkiye, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 3 madalya kazandı

Spor Haberleri

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın yedinci gününde milli sporcular 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Atletizmde kadınlar 3 bin metre engellide Semra Karaaslan ile erkekler 400 metre engellide İsmail Nezir gümüş madalya aldı. Masa tenisinde ise çift erkeklerde İbrahim Gündüz-Abdullah Talha Yiğenler çifti bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 3 altın, 10 gümüş, 8 bronz olmak üzere 21'e yükseldi.

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın yedinci gününde milli sporcular 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Atletizmde kadınlar 3 bin metre engellide Semra Karaaslan ile erkekler 400 metre engellide İsmail Nezir gümüş madalya aldı.

Masa tenisinde ise çift erkeklerde İbrahim Gündüz-Abdullah Talha Yiğenler çifti bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 3 altın, 10 gümüş, 8 bronz olmak üzere 21'e yükseldi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Dünya Spor Haberler

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