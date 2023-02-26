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Türkiye, Dünya Triatlon Birliği'nin ACEP akreditasyonunu elde eden 10. ülke oldu

Spor Haberleri

Türkiye, Dünya Triatlon Birliği'nin ACEP akreditasyonunu elde eden 10. ülke oldu

Türkiye Triatlon Federasyonu, antrenör eğitim programlarıyla ilgili Dünya Triatlon Birliği'nin ACEP (Accredited Coach Education Programme) akreditasyonunu elde eden 10. ülke oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, antrenör eğitim programlarıyla ilgili Dünya Triatlon Birliği'nin ACEP (Accredited Coach Education Programme) akreditasyonunu elde eden 10. ülke oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ACEP'in ulusal federasyonların antrenör eğitim programlarını geliştirmelerine, var olan programlarını genişletmelerine ve ilerletmelerine yardımcı olduğu belirtildi.

Dünya Triatlon Birliği, program kapsamında ulusal federasyonların, yapmış oldukları çalışmaları kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere belgelendirmelerini talep ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Triatlon Federasyonunun eğitimleri de yakından takip edilerek uluslararası federasyon tarafından yönetim ve sistem olarak yakından denetlenecek.

Kaynak: AA / Spor

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