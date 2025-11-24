Haberler

Türkiye, Dünya Sokak Disiplini Şampiyonası'nda Berke Dikişçioğlu ile Temsil Edilecek

Türkiye, Dünya Sokak Disiplini Şampiyonası'nda Berke Dikişçioğlu ile Temsil Edilecek
Japonya'nın Kitakyushi kentinde 25-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Sokak Disiplini (Stret) Şampiyonası'nda milli sporcu Berke Dikişçioğlu Türkiye'yi temsil edecek. 6 gün sürecek olan yarışmalarda madalya hedefleniyor.

JAPONYA'nın Kitakyushi kentinde 25-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak Dünya Sokak Disiplini (Stret) Şampiyonası'nda Berke Dikişçioğlu, Türkiye'yi temsil edecek. 6 gün sürecek yarışmalarda milli sporcu Dikişçioğlu, dünyanın en iyileri arasında madalya kovalayacak.

Dünya Sokak Disiplini (Stret) Şampiyonası, 25-30 Kasım tarihleri arasında Japonya'nın Kitakyushi şehrinde düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi milli sporcu Berke Dikişçioğlu temsil edecek. Yarın başlayacak organizasyon öncesinde Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin dünya sıralamasında üst sıralarda yer edinmek olduğunu belirten Yıldız, "Berke Dikişçioğlu çok yetenekli ve disiplinli bir sporcu, bu şampiyona öncesinde Hollanda'da bir hafta kamp yaptık. Hem Park hem de Street (Sokak) disiplininde mücadele edeceğimiz Japonya'daki şampiyonada en iyi sıralamaya girip gelecek yıl başlayacak olan kota müsabakalarına hazırlanmayı hedefliyoruz. Var gücümüzle 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunlarına kota almak için mücadele edeceğiz. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın bize verdiği destekle elimizden geldiğince her organizasyona katılarak sporcumuzu daha üst seviyelere taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ BRANŞLAR İÇİN ARAŞTIRMA

21-25 Kasım 2025 tarihileri arasında Tokyo-Sakai/İberaki'de yapılan Scooter ve Agresif Paten Dünya Şampiyonasını takip etmek için Dünya Federasyonu tarafından davet edildiklerini ve Asbaşkan Mustafa Süslü ile beraber yarışları izlediklerini ifade eden Başkan Fahrettin Yıldız, "Dünya Kaykay Federasyonu'nun alt dallarından olan bu branşları da yakından görüp, federasyonumuzun çatısı altında bir branş olarak faaliyet göstermesi için inceleme ve araştırmalarda bulunduk, yetkililerle görüşüp bilgiler aldık" dedi.

Başkan Yıldız, bu süreçte İşitme Engelliler Olimpiyatları için Tokyo'da bulunan Milli Takımlarımız ve İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel ile Kafile Başkanı Hakan Bebek'i de ziyaret ettiklerini aktardı.

