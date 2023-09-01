Türkiye, Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na 24 sporcuyla katılacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, 5. Dünya İşitme Engelliler Gençler ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası ve 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası'na 24 milli sporcuyla katılacak. Şampiyona, 2-12 Eylül 2023 tarihleri arasında Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde düzenlenecek.

5. Dünya İşitme Engelliler Gençler ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası ve 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası, 2-12 Eylül 2023 tarihleri arasında Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde düzenlenecek. Turnuvada Türkiye'yi 24 Milli sporcu temsil edecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan 5. Dünya İşitme Engelliler Gençler ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası ve 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası 2-12 Eylül 2023 tarihleri arasında Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde düzenlenecek. Şampiyona'da Türkiye'den 24 sporcu boy gösterecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Güreş Milli Takımımız 2022 yılında gerçekleşen 23.Deaflympics Olimpiyat Oyunları'nda 4 Altın, 5 Gümüş, 3 Bronz; toplamda 12 Madalya ve 2021 Yılında gerçekleşen Dünya Güreş Şampiyonasında 9 Altın, 8 Gümüş ve 9 Bronz; toplamda 26 madalya ile ülkemizi gururlandırdılar. İnanıyorum ki Güreş Milli Takımımız bu Dünya Şampiyonasında da büyük başarılar ile ülkemizi gururlandıracaklardır. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve tüm Milli Takım kafilemize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL