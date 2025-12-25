Haberler

Milli satranç oyuncuları, yarın başlayacak Dünya Hızlı ve Yıldırım Şampiyonası'na katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, 26-30 Aralık tarihlerinde Katar'ın Doha şehrinde düzenlenecek. Türkiye'den 8 satranç oyuncusu yarışacak.

Türkiye'den 8 ismin mücadele edeceği Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, yarın Katar'da başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre başkent Doha'da düzenlenecek organizasyonda, 26-28 Aralık tarihlerinde hızlı, 29-30 Aralık tarihlerinde ise yıldırım hamle müsabakaları yapılacak.

Şampiyonanın açık kategorisinde Türkiye'yi, büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Cem Kaan Gökercan temsil edecek.

Kadınlar kategorisinde ise Türkiye'den uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık ve kadın uluslararası usta (WIM) Gülenay Aydın yarışacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti