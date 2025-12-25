Milli satranç oyuncuları, yarın başlayacak Dünya Hızlı ve Yıldırım Şampiyonası'na katılacak
Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, 26-30 Aralık tarihlerinde Katar'ın Doha şehrinde düzenlenecek. Türkiye'den 8 satranç oyuncusu yarışacak.
Türkiye'den 8 ismin mücadele edeceği Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, yarın Katar'da başlayacak.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre başkent Doha'da düzenlenecek organizasyonda, 26-28 Aralık tarihlerinde hızlı, 29-30 Aralık tarihlerinde ise yıldırım hamle müsabakaları yapılacak.
Şampiyonanın açık kategorisinde Türkiye'yi, büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Cem Kaan Gökercan temsil edecek.
Kadınlar kategorisinde ise Türkiye'den uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık ve kadın uluslararası usta (WIM) Gülenay Aydın yarışacak.