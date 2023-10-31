Türkiye, Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda 3. oldu

Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda Türkiye'nin dünya sıralamasında 3'üncü olmasına ilişkin konuşan Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Aslan Abid Uğuz, "'Başaracağız, tarih yazacağız' demiştik, başardık. Bu tarihi başarıyı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk sporuna hediye ediyoruz" dedi.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'na katılan erkek ve kadın karate milli takımı sporcuları, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak şu ana kadar Dünya Karate Şampiyonalarında alınmış en iyi dereceleri elde etti. Şampiyonada Ali Sofuoğlu ve Tuba Yakan altın, Fatma Naz Yenen gümüş, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir takım halinde gümüş ve Eray Şamdan ile Nesrin Cavadzade ise bronz madalyanın saibi oldu.

"DÜNYA SIRALAMASINDA 3'ÜNCÜLÜK BAŞARININ ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR"

Kazanılan başarılara ilişkin açıklamalarda bulunan TKF Başkanı Aslan Abid Uğuz, milli karatecilerin tarihi başarılarla yurda döneceklerini ifade ederek, "103 ülkenin katıldığı şampiyonada, 4 altın madalya alan Japonya ve 2 altın madalya alan Mısır'ın ardından dünya sıralamasında 3'üncü olmak, elde edilen başarının önemini ayrıca göstermektedir. Dünya şampiyonalarında 2014 yılından beri altın madalya alamamanın telafisini ve en son 1998 yılında alınan takım sıralamasındaki 3'üncülük derecesini daha iyi madalyalarla geçmenin gururunu bizlere yaşatan tüm sporcularımıza, tüm teknik kurulumuza, destek ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu nadide takımın nadide sporcularının yetişmesinde emeği olan tüm antrenörlerimizin de bu büyük başarının paydaşı olduğunu biliyorum. Hakem kararlarının sıkça tartışıldığı bu şampiyonada, sınavlarını geçen 8 hakemimizi ve onlarla birlikte kusursuz görev yapan tüm hakemlerimizi tebrik ediyorum. 'Başaracağız, tarih yazacağız' demiştik, başardık. Bu tarihi başarıyı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk sporuna hediye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.